José Carlos Afonso é o novo treinador do C.A. Macedo de Cavaleiros

José Carlos Afonso foi o técnico escolhido pela direcção do C.A. Macedo de Cavaleiros para orientar a equipa até ao final da temporada no Campeonato de Portugal.

O treinador conhece bem os cantos à casa, pois em 2018/2019 orientou os macedenses no distrital, no regresso do clube ao futebol sénior, após um interregno de seis anos.

José Carlos Afonso é natural de Mirandela e como jogador também vestiu a camisola do Macedo, foi na época de 1993/1994.

O antigo jogador fez formação no F.C. Porto e carreira no Paços de Ferreira, Gil Vicente e Rio Ave. Como técnico passou por emblemas como Oliveira do Bairro, Cesarense, Leça ou a formação de futebol de praia do F.C. Porto. No estrangeiro aventurou-se em Marrocos e nos Emirados Árabes Unidos.

José Carlos Afonso vai ter como adjunto Pedro Palhau, que nas últimas duas jornadas assumiu interinamente a equipa.

O técnico chega ao Macedo quando estão decorridas 10 jornadas, com a difícil tarefa de tirar a equipa do último lugar da tabela e garantir a manutenção.

José Carlos Afonso orientou esta terça-feira o primeiro treino e vai estrear-se no dia 9 de Janeiro, na jornada 11, fora de casa, frente ao Amarante.