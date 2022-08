Jovem ciclista de Vila Flor prepara-se para a Volta a Portugal de Cadetes

Vai para a estrada, entre os dias 19 e 21 de Agosto, na 14ª Volta a Portugal de Cadetes. No pelotão vai estar Sandro Teixeira. O ciclista, de 16 anos, natural de Vila Flor, vai participar pela primeira e está optimista. “O meu objectivo nesta prova é ficar no top 20”, afirmou ao Nordeste.

O prólogo, de cinco quilómetros, marcado para o dia 19, em Alpiarça, é para o ciclista “a maior dificuldade” que vai ter na volta. No dia seguinte, a segunda etapa tem 75,5 quilómetros e vai ligar Almeirim a Benavente. No último dia, 21, o percurso, de 85 quilómetros, faz-se entre Santarém e Caldas da Rainha.

Entretanto, Sandro Teixeira estreou-se nos Campeonatos Nacionais de Cadetes. A prova realizou-se no Bombarral, no passado domingo. O vilaflorense foi 25º no contrarrelógio e 22º na prova de fundo. “As sensações no contrarrelógio não foram as melhores mas tive muito boas sensações na prova de fundo. O percurso era adequado às minhas características e, por isso, não tive grandes dificuldades”.

Sandro Teixeira iniciou-se no ciclismo no C.C. Vila Flor, tinha apenas 10 aos quando competiu pela primeira vez como federado. Em Março deste ano mudou-se para a Academia de Ciclismo de Viseu-Desfruta.

Foto de Sandra Sobral Moura