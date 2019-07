Jovem guarda-redes do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros dá o salto para o Benfica

O guardião, de apenas 13 anos, conhecido por “Neuer” dá assim o salto para um grande do futebol nacional.

João Teixeira também tinha sido abordado pelo F.C. Porto e SC Braga, chegando mesmo a realizar testes nos dois emblemas.

“Neuer” é fruto da formação do Macedo, clube que foi classificado com Entidade Formadora Certificada com 2 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol, e tem sido presença assídua nos trabalhos das selecções distritais da A.F. Bragança.

O guarda-redes integrou a selecção distrital sub-14 que, em Junho, participou no Torneio Inter-associações Lopes da Silva.

O guarda-redes apresenta-se no Centro de Estágios e Formação do Benfica, no Seixal, no dia 2 de Setembro.

