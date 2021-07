Jovem mirandelense ruma ao F.C. Porto

Gabriel Borges vai transferir-se para o F.C. Porto. O jovem jogador, natural de Mirandela, que representava a ADSP Vale do Conde, vai integrar a formação de iniciados dos dragões.

O extremo, de 12 anos, já há algum tempo que era observado pelos azuis e brancos e esta terça-feira assinou contratação formação válido por duas temporadas.

“É com muito orgulho e satisfação que informamos que o nosso atleta Gabriel Borges, depois destes últimos tempos ter sido observado pelos técnicos do F. C.Porto, assinou, esta terça-feira, por duas épocas desportivas com o F.C. Porto. Ao nosso Gaby desejamos lhe toda a sorte do Mundo e que seja muito feliz nesta nova etapa”, lê-se no comunicado da ADSP Vale do Conde.

Gabriel Borges jogava na ADSP Vale do Conde desde os seis anos e agora dá o salto para o F.C. Porto.