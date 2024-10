Jovem transmontano é candidato no programa The voice e tem como “objectivo chegar às galas e sair da zona de conforto”

João Sousa, tem 27 anos, nasceu no Brasil e muito novo veio para Portugal. Assume que “nunca se importou muito com a música”, até que a mãe o incentivou a ter aulas de guitarra. Afirma que o primeiro acorde que fez foi um ré menor e fado foi a primeira música que tocou. Desde então, “nunca mais largou esse instrumento”. Formou a sua primeira banda, em Torre de Moncorvo, os Ponto e Vírgula, depois e por mero acaso, surgiram os Raiva Rosa, onde é guitarrista e vocalista. Este ano decidiu participar no The Voice, onde já passou a primeira fase e integrou a equipa da Sónia Tavares, vocalista dos The Gift