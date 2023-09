JSD de Bragança coloca pedra na prometida Residência Universitária “após anos de espera”

O evento, intitulado “Lançamento simbólico da primeira pedra da nova residência universitária de Bragança”, teve lugar na Rua Estrada do Turismo, em Bragança, O coordenador local da JSD, José Amaro, explica que a iniciativa procurou “chamar à atenção para a falta de habitação adequada no concelho após anos de promessas vãs por parte do Governo do Partido Socialista”. “A falta de alojamento estudantil tem sido uma preocupação crescente em Bragança, com jovens que escolhem a cidade para prosseguir os seus estudos enfrentando desafios significativos na procura de condições adequadas”, explicou. A JSD de Bragança, indignada com a falta de acção do governo do Partido Socialista em relação a este problema, lançou a iniciativa “O Governo fez-te a cama!” como um apelo à responsabilidade das autoridades em cumprir as promessas feitas aos jovens e à cidade. O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) tem sido particularmente afectado pela escassez de alojamento, apesar dos esforços empreendidos para resolver o problema. José Amaro expressou a sua frustração em relação às “promessas não cumpridas do governo do PS”, lembrando que o ex-ministro Manuel Heitor prometeu a construção de trezentas camas para o IPB durante a campanha para as legislativas em 2019, “com a previsão de início da construção em 2020”. “No entanto, após quatro anos, fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foram alocados e aprovados, mas a obra ainda não foi adjudicada, deixando os jovens estudantes numa situação difícil”. “A JSD Bragança está comprometida em manter a pressão sobre as autoridades e em trazer o debate sobre a falta de alojamento estudantil para a praça pública sempre que necessário. A falta de condições para estudar devido à escassez de alojamento é uma realidade que não pode mais ser ignorada, e a JSD está determinada em chamar a atenção da população para essa questão”, dizem os jovens sociais-democratas. Este evento simbólico de lançamento da primeira pedra da nova residência universitária “é um passo importante na direcção certa, demonstrando o compromisso da JSD de Bragança em enfrentar esse desafio crítico e assegurar um futuro melhor para os jovens estudantes da região”.