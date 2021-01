Julgamento do caso de Giovani Rodrigues começa em Fevereiro

Na fase de instrução, a juíza decidiu desqualificar três crimes contra os três jovens que acompanhavam Giovani Rodrigues na noite em que tudo terá acontecido. Assim, os sete arguidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 35 anos, serão levados a julgamento por um crime de homicídio qualificado na forma consumada e por três crimes de ofensa à integridade física agravada. Quanto ao oitavo arguido, que estava acusado do crime de favorecimento pessoal, o tribunal decidiu que não irá a julgamento. Actualmente há três arguidos que estão presos preventivamente e quatro em prisão domiciliária com pulseira electrónica. Em Novembro, um dos detidos ainda pediu que fosse alterada a medida de prisão preventiva, mas sem sucesso. Em Janeiro, a Policia Judiciária afastou a hipótese de ter sido um crime por ódio racial e apontou que na base dos factos estão motivos “fúteis”, que terão levado a um “desentendimento”. Giovani Rodrigues estava a estudar no Instituto Politécnico de Bragança quando a 21 de Dezembro de 2019, à saída de um bar em Bragança, foi espancado. Foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, com um traumatismo crânio-encefálico, onde acabou por falecer dez dias depois, a 31 de Dezembro. A autópsia não permitiu concluir o que terá provocado o traumatismo. Tinha 21 anos e estava a estudar Design de Jogos Industriais. O julgamento está agora marcado para Fevereiro, mais de um ano depois da morte do jovem cabo-verdiano.