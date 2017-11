Júlia Rodrigues faz reforma de fundo no município de Mirandela

Suposta compra da estação da CP da cidade, que afinal não se concretizou, obras feitas com base em acordos verbais, desaparecimento de objectos do espólio da câmara tudo durante o mandato do anterior executivo. Júlia Rodrigues, a nova presidente, chegou e sente a necessidade de reorganizar internamente a câmara, diminuindo os cargos de chefia. A polémica está instalada na cidade do Tua.