Juntas de freguesia deixam de estar envolvidas no registo dos animais de companhia

Vai entrar em vigor, na sexta-feira, o decreto-lei 82/2019, que regulamentará as novas formas de identificação dos animais de companhia, através do Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), que resulta da fusão do SICAFE (Direcção-Geral de Veterinária) e do Sistema de Identificação e Recuperação Animal (SIRA), os antigos sistemas de identificação.