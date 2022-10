Juvenis do CAB iniciam Inter-Regional fora de portas com o Dumiense

A formação de juvenis do Clube Académico de Bragança (CAB) defronta o Dumiense na primeira jornada do Campeonato Inter Regional feminino da Associação de Voleibol de Braga.

O jogo realiza-se em Dume, Braga, e é um adversário já bem conhecido das brigantinas, pois defrontaram-se na época passada na qualificação para o nacional. “É uma equipa que nos trouxe muitas dificuldades na sua casa e aqui, em Bragança, conseguimos vencer por 3-2, foi uma vitória arrancada a ferros”, lembrou Pedro Jacinto, técnico do CAB.

A jovem equipa do Académico de Bragança já preparada para a competição e, acima de tudo, com a motivação em alta para iniciar o caminho de apuramento para o nacional. “Estão motivadas e querem iniciar o mais rápido possível a competição que nos poderá, esperamos que sim, ao nacional. Depois do Torneio de Voleibol de Bragança as jogadoras estão preparadas”, acrescentou o treinador.

O voleibol continua a crescer na cidade e no CAB. São mais de 60 as atletas que praticam a modalidades, divididas pelas equipas de minis, iniciadas e juvenis.

Depois da partida da primeira jornada, com o Dumiense, no dia 22 de Outubro, o Académico joga em casa no dia 31 com o Volei Clube de Viana.