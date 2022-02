Juvenis do Clube Académico de Bragança somam dupla vitória

As brigantinas começaram por vencer no sábado, em casa, o SVR Benfica por 3-2, depois da derrota na jornada passada também com a formação vilarealense. “Ficámos satisfeitos com esta dupla jornada, depois de termos perdido na jornada passada em Vila Real. Agora, conseguimos vencer animicamente são dois triunfos importantes. A aposta no escalão de juvenis está ganha. Conseguimos dar competição a 12 atletas com oportunidade de jogar a todas”, disse Pedro Jacinto, técnico da equipa.

Já ontem, o CAB amealhou mais um triunfo, 0-3 frente ao CV Peso da Régua.

Foto de CA Bragança