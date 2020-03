Juventude e experiência são sinónimo de vitórias

O CSP Vila Flor desde cedo se mostrou como o mais sério candidato ao título distrital de futsal.

A equipa de Emílio Almendra entrou tímida, com empate a três bolas frente ao CASC Freixo, mas jornada a jornada foi impondo o seu jogo e deixando bem claro aquilo que pretendia.

Os vilaflorenses venceram a fase regular, arrecadaram a taça distrital e iniciaram o play-off, entretanto suspenso devido à Covid-19, com um triunfo, 8-1 com o Vilariça.

E tudo isto bem arquitectado por um grupo de jovens promissores, oriundos das equipas de formação, sendo essa a principal aposta do clube. “Estabelecemos desde o início que isto seria sempre um projecto de formação e que serviria para acolher os jogadores que vinham das nossas camadas jovens. Competimos em seniores com o grosso de jogadores que vêm das camadas jovens. Eu sei que são bastante jovens mas têm qualidade”, disse Emílio Almendra.

A qualidade dos mais novos é salpicada com alguma experiência e aí reside o segredo para uma época tão bem sucedida. “Sabíamos das dificuldades que tínhamos em alguns pontos específicos e conseguimos recrutar alguns jogadores mais velhos e mais experientes, mas que sabíamos que iam encaixar bem na equipa”.

Para o técnico, Emílio Almendra, a equipa cumpriu com os objectivos traçados e a boa época reflecte todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos. “Temos feito um trabalho de evolução. Temos melhorado de ano para ano. Na época passada nós chegámos às meias-finais do play-off e esta temporada o desafio era fazer melhor. O fazer melhor passava numa primeira fase por chegar à final-four da taça e no campeonato chegar ao jogo da final”.

A subida ao nacional de futsal é um sonho que alimenta todos os jogadores, mas pode cair por terra face à suspensão dos campeonatos devido à Covid-19. Emílio Almendra não acredita que as provas sejam retomadas. “É difícil prever quando vão regressar os campeonatos. Eu penso que dificilmente vamos voltar a jogar”.

A aposta na certificação

O Centro Social e Paroquial de Vila Flor quer ser uma referência no distrito de Bragança a nível do futsal.

O clube que conta com a parceria da Associação Desportiva e Cultural de Samões e a formação de juvenis conseguiu um desempenho exemplar ao vencer o campeonato de abertura, campeonato distrital e taça. Os vilaflorenses garantiram a presença, pela primeira vez, na Taça Nacional de Futsal, uma competição que não tem data definida para começar devido à Covid-19.

À semelhança do plantel sénior também os juvenis têm realizado um trabalho de evolução. Depois do segundo lugar conseguido na temporada passada, esta temporada conseguiram o triplete: campeonato de abertura, campeonato distrital e taça distrital.

O trabalho do CSP Vila Flor em prol dos mais novos foi reconhecido, na temporada passada, pela Federação Portuguesa de Futebol com o título de Entidade Formadora Certificada com 2 estrelas, tendo sido o segundo do distrito, a par do Alfandeguense, e um dos 22 clubes/entidades avaliadas a nível nacional. Um facto que acresce a responsabilidade do clube, mas que não assusta, muito pelo contrário. “A responsabilidade acresce sempre, mas é uma responsabilidade boa. Tudo o que conseguimos é fruto de um trabalho que vem de trás. Não é por acaso que fomos certificados pela FPF e este ano pretendemos chegar às três estrelas”, afirmou o técnico.

O processo de certificação implicou, entre várias, a aposta num quadro de treinadores devidamente credenciados e em profissionais de saúde que dá “confiança aos pais dos jovens jogadores”, como destacou Emílio Almendra.

O CSP Vila Flor conta com os escalões de petizes, traquinas, benjamins, iniciados, juvenis e seniores.