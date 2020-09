Kenedy carrega Mirandela para a vitória

A equipa da cidade do Tua deixou boa impressão no arranque da temporada 2020/2021. A jogar em casa os comandados de Rui Eduardo Borges foram autoritários e não permitiram grandes manobras ao adversário.

Os alvinegros estiveram sempre mais perto do golo. Maranata, na esquerda, Patrick, na direita, e Kenedy, jogador a seguir com muita atenção, deram que fazer à defesa do Cerveira.

Desde cedo que o tridente ofensivo das casa procurou inaugurar o marcador, mas esse só ao apareceu aos 36 minutos. Depois de uma grande jogada de Patrick pela direita, o extremo assistiu Kenedy que sem cerimónias atirou para o fundo da baliza de João Araújo.

Antes, Leo tentou o primeiro para o Cerveira mas a rápida intervenção do guarda-redes Fábio Mesquita travou o remate do jogador adversário.

Na segunda metade o encontro foi mais equilibrado e com oportunidades para a equipa forasteira. Aos 63’ valeu a rapidez de Edu para evitar o golo do empate. O defesa salvou em cima da linha de golo.

A tarde estava destinada a ter um herói e só faltou o público nas bancadas, ausente devido à pandemia da Covid-19. Kenedy voltou a facturar e fixou o resultado em 2-0 aos 64 minutos. O guineense, de 21 anos, promete dar que falar.

A equipa visitante ainda tentou igualar através de um cabeceamento de Lucas Martin, mas este acabou por não surtir efeito.

O SCM somou três pontos na jornada inaugural do Campeonato de Portugal e vira agora as atenções para a 1ª eliminatória da Taça de Portugal, marcada para o próximo domingo, frente ao Vimioso.

Quanto ao Cerveira defronta o Brito na primeira ronda da prova rainha do futebol português.

Kenedy é um nome a fixar

O homem do jogo foi Kenedy Có. O jogador natural da Guiné-Bissau mostrou veia goleadora e causou boa impressão.

Kenedy é um dos 16 reforços do SC Mirandela para esta temporada e representou o Olímpico do Montijo na época passada.

Rui Eduardo Borges, técnico do Mirandela, não tem dúvidas que vai ser a referência do ataque. Para o treinador é um jogador com grande margem de progressão. “Quanto contratámos o Kenedy sabíamos que estávamos a contratar um grande jogador. Ele tem tudo para fazer uma grande época, para se afirmar para ser uma referência”, afirmou.

O ponta de lança fez formação no Sporting e no Benfica.