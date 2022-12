Kojo o homem golo do Grupo Desportivo de Moncorvo

Kojo é sinónimo de golos. O avançado do Grupo Desportivo de Moncorvo foi a figura maior da jornada 10 da Divisão de Honra Pavimir ao fazer um poker na goleada (0-9) ao Forte Carrazedense.

O jogador, de 28 anos, oriundo do Gana, foi a primeira vez que marcou quatro golos num jogo. “Fiquei muito feliz, não só por marcar mas pela equipa que represento. Estou muito feliz no Moncorvo”, disse o atacante.

Kojo saltou para o segundo lugar da tabela de melhores marcadores, tem nove golos, menos um que Mantorras (Argozelo). O avançado não coloca de lado ser o melhor marcador do distrital de futebol, mas o principal objectivo é ajudar o G.D. Moncorvo a conquistar um lugar cimeiro na classificação. “Como eu marquei também podem marcar os meus colegas. Temos um grupo muito forte. O meu objectivo principal é ajudar o Moncorvo”.

A equipa treinada por Nuno Lima ocupa a segunda posição com 25 pontos, tem o segundo melhor ataque, 25 golos marcados, e a segunda melhor defesa, cinco golos sofridos.

Kojo chegou a Portugal há quatros anos e meio e já se mostra bastante familiarizado com o português. O jogador sente-se bem em Trás-os-Montes e apoio nunca faltou na sua integração. “Tenho muita gente do meu lado e que sempre me ajudou, isso é bom, para quem veio de fora e sem a família. Uma das pessoas que ajudou muito foi o senhor Damasceno, que faleceu recentemente, e no domingo dedique-lhe os quatro golos que marquei”.

Em Portugal, o ganês já representou o Pedras Salgadas, Alfenense, Vila Flor SC, Ginásio Figueirense, Rabo de Peixe e ACDR Lamelas.

Kojo regressou esta temporada ao G.D. Moncorvo mas esteve muito perto de assinar pelo G.D. Mirandês, onde chegou a fazer pré-época.