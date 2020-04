Laboratório do IPB já está certificado para realizar testes à Covid-19

O laboratório do Instituto Politécnico de Bragança, estabelecido para realizar testes de diagnóstico à Covid-19, já recebeu o certificado do Instituto Nacional Ricardo Jorge, entidade de referência para a certificação de laboratórios, no passado dia 21 de Abril. A partir dessa terça-feira os testes que se realizam no politécnico, em parceria com a Unidade Local de Saúde do Nordeste, são válidos. Segundo Orlando Rodrigues, presidente do IPB, na semana passada já começaram a ser analisadas amostras e prevê- -se que sejam analisadas diariamente cerca de 200 testes ao novo coronavírus. No início deste mês o politécnico de Bragança assinou um protocolo com a ULSNE e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que visa testar todos os funcionários e utentes de lares e IPSS do distrito. No total, o IPB ficará responsável por realizar aproximadamente cinco mil testes. Agora que o laboratório está certificado, Orlando Rodrigues acredita que o rastreamento destas pessoas seja feito num curto espaço de tempo. “A ULS está a fazer as colheitas sistematicamente e aqui, no laboratório, estamos a fazer as análises”, começou por explicar o presidente do IPB, salientando que se prevê que “num prazo muito curto todas estas instituições sejam rastreadas e essas pessoas sejam analisadas”. O instituto politécnico está ainda a analisar testes de casos suspeitos que dêem entrada no hospital de Bragança ou nos centros de saúde. Quando o teste começa a ser analisado no laboratório do IPB, o resultado sabe-se passado cinco horas. Em casos mais urgentes pode saber-se em duas horas. Se os testes fossem enviados para o Porto, como estava a ser feito até aqui, a espera pelos resultados podia chegar às 72h.