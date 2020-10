Lago de Cilhades em Moncorvo vai ter dois cais

Um será instalado no Felgar e outro na Cardanha. Será o início do projecto Sabor Lake Resort, do município de Moncorvo. Ligado ao turismo de natureza, o projecto vai ainda incluir um barco com realidade aumentada, para “interagir com a natureza sem a ferir”, casas palafitas sobre a água, sustentada em estacaria, um anfiteatro e praias fluviais. A construção dos dois cais será um investimento de 300 mil euros, 30 mil financiados pelo município e o restante montante pelo Fundo do Baixo Sabor. Está previsto que, ainda este ano, a empreitada seja adjudicada e que já no próximo ano avance. “Com 70km de águas navegáveis e mais de 200 km de margem, não podemos estar à espera do estudo das entidades públicas, que têm a obrigação de já o ter pronto, e ainda estarmos a pensar o que é que vamos fazer”, afirmou o presidente da câmara. Nuno Gonçalves salientou ainda que, com receio de que ainda pudessem surgir construções naquela zona sem qualquer licenciamento, decidiram avançar para a construção dos dois cais nos Lagos do Sabor.