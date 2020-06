Lameirão e Amaral terminam ligação ao GDM e assinam por Amigos Abeira Douro

O universal, de 23 anos, regressa ao clube onde fez formação e que representou até à temporada 2016/2017.

Do Macedense para o clube do distrito de Vila Real segue ainda Pedro Amaral. O fixo/ala tem 20 anos e conta já com passagens pela AJAB Tabuaço, Viseu 2001 e ABC Nelas. Na última temporada, ao serviço do Macedense, apontou 10 golos em 20 jogos realizados.

Foto de Amigos Abeira Douro