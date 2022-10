Lázaro Padrão eleito presidente da concelhia do PS de Bragança

Lázaro Padrão venceu as eleições à concelhia do PS de Bragança. Foi eleito com 261 votos contra 120 de Miguel Sampaio da Veiga. Sucede a Nuno Diz, que não se recandidatou. As eleições aconteceram na passada sexta-feira em todas as concelhias do distrito do Partido Socialista. O socialista Lázaro Padrão tem 61 anos e é Técnico Superior de Acção Social. Vencer as eleições à câmara de Bragança, que é há 25 anos cor de laranja, é o seu grande objectivo. “Eu pensei em unir os militantes e simpatizantes em torno de um projecto credível e ambicioso para o concelho de Bragança. Portanto, vamos ter luta para as autárquicas e temos que preparar o terreno. A mobilização dos militantes nesse sentido é o mais importante. É um desafio muito grande que temos pela frente, mas eu penso que é bem possível concretizar esse sonho”, afirmou. Lázaro Padrão disse ainda querer estar ao lado do novo presidente da Federação distrital do PS, que será eleito no próximo mês, e aproximar os militantes e ouvir a juventude socialista, nos próximos dois anos. “Desde abrir o partido à sociedade como intuito de ter ideias, ouvir as preocupações e os anseios das pessoas, isso é muito importante para depois definirmos metas. Reunir periodicamente e dialogar com os candidatos eleitos das restantes freguesias é importantíssimo porque temos que preparar as candidaturas para cada uma. Temos que ouvir a juventude socialista e ver as suas preocupações”, referiu. Nas restantes concelhias havia apenas um candidato, por isso já era certo a vitória. Em Vimioso, Jorge Fernandes é agora o presidente da concelhia, em Mogadouro passa a ser José Freitas, em Miranda do Douro é António Ribeiro e em Vila Flor Abílio Evaristo. Nos outros concelhos mantém-se os anteriores presidentes, que se recandidataram. Alfândega da Fé mantém-se Orlando Borges, em Freixo de Espada à Cinta Nuno Ferreira, em Macedo de Cavaleiros Benjamim Rodrigues, em Mirandela Rui Carrazedo, em Torre de Moncorvo Adriano Menino, em Vinhais Luís Fernandes e em Carrazeda de Ansiães Júlio Samorinha.