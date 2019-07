Liceo da Corunã e Lourinhã estreiam-se a vencer em Bragança

Está cada vez mais consolidado o Torneio Internacional de Hóquei em Patins do Clube Académico de Bragança. Bem se pode dizer que a festa do hóquei fez-se na capital de distrito com clubes de referência nacional e estrangeira.

A prova começou na sexta-feira e terminou no domingo, após 39 jogos realizados no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.