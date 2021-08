Lico reforça meio campo do F.C. Vinhais

Vilson Soares, Lico no futebol, é jogador do F.C. Vinhais para a temporada 2021/2022. O médio, de 24 anos, representou o Vimioso na temporada passada, onde jogou 19 jogos no Campeonato de Portugal.

No distrito de Bragança, Lico já representou o Carção na época 2018/2019.

Também são reforços os defesas Pablo e Lauro, ambos ex-Vimioso, o central Daniel Lourenço (ex-Foz Côa) e Willian Soares (ex-Macedo).

Quanto a renovações, Márcio, Lólis e Henrique Almeida assinaram por mais uma temporada.

O F.C. Vinhais já trabalha. A equipa da capital do fumeiro prepara-se para a participação na taça de Portugal.