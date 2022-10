Liderança a três na Divisão de Honra Pavimir

A jornada 3 da Divisão de Honra Pavimir abriu no sábado com o triunfo do C.A. Macedo de Cavaleiros por 0-2 frente aos Estudantes Africanos.

Corunha colocou a formação macedense em vantagem perto do intervalo, aos 44 minutos, na conversão de um penálti. O segundo golo surgiu na segunda metade, em cima do minuto 70’, através de Rui Tavares.

Já este domingo, o Rebordelo venceu no terreno do Carção por 1-2. Tony e Clemente marcaram para a equipa orientada por Nuno Loureiro, que segue na liderança com nove pontos. Boris apontou, de penálti, o golo do Carção.

O Argozelo deu goleada, 5-0, ao Vila Flor SC e contou com a veia goleadora de Mantorras. O avançado fez hat-trick, soma quatro golos no campeonato e assume a liderança da tabela de marcadores. Pedro Martins e Rui Alves apontaram os restantes tentos dos comandados de Fernando Teixeira.

O S.C. Mirandela também venceu de forma expressiva o G.D. Mirandês, 4-0 foi o resultado. Henrique Almeida, Gianluca, Moubarak e Lorenzo foram os goleadores de serviço naquele que foi o jogo grande da jornada, confronto entre candidatos ao título.

Em Torre de Moncorvo, a equipa de Nuno Lima somou um triunfo caseiro por 3-0 frente aos Lusos MC SAD e o guarda-redes Henrique Martins foi a figura do encontro ao apontar o segundo golo. Kojo e Pinto também contribuíram para a vitória do GD Moncorvo.

Quanto ao F.C. Vinhais somou o primeiro triunfo da temporada, 7-1, em casa, com o Forte Carrazedense. Lico vestiu a pelo de goleador e fez poker, marcou quatro golos. Ícaro, Fernando Martins e Rodrigo Manso apontaram os restantes tentos dos vinhaenses.