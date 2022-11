Ligação Carção-Vimioso com ponte sobre o rio Maçãs pode ser realidade em 2023

São quase três quilómetros de extensão, incluído a construção de uma ponte sobre o rio Maçãs, de um quilómetro. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Jorge Fidalgo, a ministra da Coesão Territorial já garantiu que a ponte e os devidos acessos vão ser mesmo construídos, por considerar a “esta ligação como prioritária e absolutamente imprescindível para a coesão territorial”. Eu estou convencido que pelo menos o lançamento do concurso irá acontecer e depois é esperar pelos procedimentos normais para que a obra possa vir a ser adjudicada”, acrescentou. Assim que for aprovado o relatório, estão reunidas todas as condições para a obra avançar. “A partir do momento em que o projecto de execução está aprovado é uma questão de lançar a empreitada. Sabemos que um concurso público internacional demora algum tempo, depois os vistos do tribunal de contas, é sempre um processo muito moroso, mas se tudo correr na normalidade é bem possível ainda no ano de 2023 a obra iniciar”, referiu o autarca. O investimento deve rondar os 25 milhões de euros. A construção da ponte com os devidos acessos é reivindicada pelo município há cerca de 20 anos.