Lisboa, Algarve e Viana do Castelo festejaram em Bragança

A festa do futebol feminino fez-se no distrito de Bragança. Terminou este domingo o Torneio Inter-associações sub-14 que durante quatro trouxe as emoções do desporto rei aos relvados das cidades de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

A.F. Lisboa conquistou a Liga de Ouro ao vencer na final, realizada em Macedo, a A.F. Braga por 1-0 com um golo de Matilde Santos, aos 24 minutos. “Nada disto era possível sem a ajuda das minhas colegas. Fizemos uma viagem tão grande e conseguimos vencer. Estou muito feliz. É um sentimento inexplicável”, afirmou a jogadora que joga no S.L. Benfica.

O jogo foi equilibrado e com oportunidades para as duas selecções com a vitória acbou por sorrir para a selecção da capital. “Foi um jogo muito complicado, pois Braga tem uma excelente equipa, mas tivemos sempre o controlo do jogo. Somos uns justos vencedores”, referiu Pedro Calheiros, seleccionador A.F. Lisboa.

E apesar da derrota, Joana Carvalho, seleccionadora da A.F. Braga, não tem dúvidas de que as suas jogadoras vão chegar à selecção nacional. “Estou muito orgulhosa das minhas jogadoras. Eu acredito que muitas delas vão ter a recompensa que merecem que é a chamada à selecção nacional”.

Em relação às restantes selecções vencedoras, a A.F. Algarve conquistou a Liga de Prata a derrotar a A.F. Coimbra nos penáltis (5-6), após o 1-1 no tempo regulamentar.

A Liga de Bronze também foi decidida nos penáltis com a A.F. Viana do Castelo a vencer a congénere de Évora, uma final realizada em São Pedro de Vale do Conde, Mirandela.

Quanto à selecção da A.F. Bragança terminou a prova com duas vitórias, 9-0 com a A.F. Horta e 0-2 com a A.F. Ponta Delgada, e uma derrota, 0-4 com Évora.

“O futebol feminino continua a crescer”

O Torneio Inter-associações sub-14 feminino é a antecâmara da Selecção Nacional sub-15. Mónica Jorge, directora da Federação Portuguesa de Futebol, assegura que há talento nas selecções distritais. “Esta é a primeira competição nacional para que possam ser observadas. Foi uma maravilha observar nestes últimos dias tanto talento e qualidade”.

Mónica Jorge destacou o crescimento do futebol feminino em Portugal. “Estamos numa boa fase. Depois de uma fase pandémica, complicada para todos, o futebol feminino continua a crescer e isso deixa-nos bastante satisfeitos”.

O distrito de Bragança recebeu pela primeira vez uma fase final do Torneio Inter-associações sub-14 feminino. Rui Vilarinho, vice-presidente do Município de Macedo de Cavaleiros, considera importante “a descentralização destes eventos”.

E António Ramos, presidente da A.F. Bragança, considerou que o torneio “testou a capacidade de organização da associação” e espera em breve receber mais uma competição. “Foi uma prova que foi organizada com algumas dificuldades, mas que conseguimos ultrapassar”.

O Torneio Inter-associações sub-14 feminino começou na quinta-feira e terminou este domingo com jogos em Bragança, Macedo e Mirandela. Participaram 22 associações distritais e regionais de futebol.