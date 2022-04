Lisboa vence Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins em Bragança

A cidade de Bragança foi, durante quatro dias, a capital do hóquei em patins. Bragança recebeu o Torneio Inter-Regiões pela segunda vez por onde passaram 12 selecções distritais.

Depois de quatro dias intensos e de 36 jogos, o torneio terminou esta terça-feira e a final, que colocou frente a frente as selecções da A.P. Lisboa e A.P. Aveiro, proporcionou a quem esteve no Pavilhão Arnaldo Pereira um grande jogo de hóquei em patins que só ficou resolvido nos penáltis, 6-5 foi o resultado final do encontro.

“São duas boas selecções e qualquer uma podia ter ganho. Estou mais feliz pelos miúdos e pela qualidade de jogo apresentada pelas duas equipas do que pela vitória em si. É verdade que todos querem ganhar, mas estou ainda mais feliz porque os miúdos fizeram um jogo de gente grande. Foi uma boa promoção do hóquei em patins”, afirmou Frederico Mascarenhas, seleccionador distrital da A.P. Lisboa, que somou o primeiro título no comando técnico da equipa lisboeta.

O sentimento de felicidade contrastou com o desalento da formação da A.P. Aveiro. Diamantino Fernandes lamentou o desfecho do jogo. “Calhou-nos a fava. Parabéns a Lisboa. Qualquer uma das equipas era uma justa vencedora. Mas, é mesmo assim, umas vezes ganha-se outras perde-se”, disse o seleccionador da A.P. Aveiro.

A 44ª edição do torneio contou com 12 selecções distritais sub-15 masculinas e pela primeira vez com uma equipa de Observação, Identificação e Selecção de Talentos (OIST) sub-17 feminina da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), da qual fez parte a jogadora brigantina Ana Fernandes.

O mais recente projecto da Federação de Patinagem de Portugal é para manter e trata-se de “uma aposta ganha”, como sublinhou Luís Sénica, presidente da FPP. “Sempre que pudermos igualar as oportunidades, igualdade de género, é uma aposta ganha. Mas, é também uma aposta ganha pela experiência que estas jovens tiveram neste torneio e pela possibilidade de a federação poder trabalhar com elas e prespectivar um caminho que será de médio longo prazo. Estamos satisfeitos com aquilo que mostraram. Identificámos as suas competências e algumas dificuldades que são trabalháveis e vamos continuar a acompanhar”, acrescentou.

O Torneio Inter-Regiões regressou após dois anos de paragem, devido à pandemia, assume-se como uma montra para os jovens hoquistas e uma festa do hóquei em patins, que a federação quer continuar a levar a todo o país, continuando, assim, a apostar na descentralização do evento. “Vamos continuar a descentralizar e permitir que este torneio possa encontrar o seu espaço em várias localidades. Isto é muito bom para Bragança e para o Clube Académico, pois permite viver a realidade do hóquei em patins e este torneio fomenta o desenvolvimento da modalidade”, acrescentou Luís Sénica.

Foi a segunda vez que o Clube Académico de Bragança (CAB) organizou o torneio, em parceria com a Associação de Patinagem do Porto, depois de 2018. Paulo Gonçalves não tem dúvidas que superou as expectativas. “Foi excelente. Correu tudo bem. O feedback das selecções é muito positivo. Se há quatro anos correu bem, este ainda correu melhor. Isto significa que em Bragança somos capazes de organizar grandes eventos”, destacou.

O responsável do CBA também se mostrou orgulhoso da prestação de Ana Fernandes, jogadora do clube, na selecção de talentos da federação. “É verdade que acabamos per ser um pouco parciais na análise, mas a Ana esteve muito bem, evoluiu imenso e estamos muito orgulhosos da prestação dela”.

Já apensar no futuro, Paulo Gonçalves mostra-se disponível para voltar a receber a competição. “Estamos sempre disponíveis para a organização destes eventos e se tivermos condições cá estaremos para abraçar, novamente, o desafio”, conclui.

Bragança sucedeu a Vila Franca de Xira na organização do Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins e para já ainda não é conhecida a localidade que vai receber a prova em 2023.

Quanto à A.P.Lisboa venceu a prova pelo segundo ano consecutivo. Na final derrotou a congénere de Aveiro por 6-5, após a marcação de penáltis.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Associação de Patinagem do Minho venceu Leiria por 3-2.

Martim Oliveira (A.P. Minho), Rodrigo Preciso (A.P.Lisboa), Afonso Ribeiro (A.P. Aveiro), João Pina (A.P. Lisboa) e Tomás Santos (A.P. Aveiro) foram eleitos pelos selecionadores das 12 selecções para o 5 ideal do torneio.

Fotos Jornal Nordeste e C.A. Bragança