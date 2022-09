Lobos matam ovelhas em dois dias em localidades vizinhas de Vila Franca e Vinhas

Um rebanho de 12 ovelhas foi atacado, na semana passada, na noite de quinta-feira, no primeiro dia deste mês de Setembro, na aldeia de Vila Franca, no concelho de Bragança. Segundo esclareceu o proprietário do rebanho de ovelhas, Alberto Moreira, de 61 anos, o autor do ataque é um lobo que, conforme contou, andará por ali, entre a aldeia de Vila Franca e as localidades vizinhas. O animal matou cinco ovelhas e feriu gravemente outras duas, sendo que “estão prontas a morrer”. Algumas das ovelhas que foram mortas estavam prenhas, segundo avançou o pastor. Alberto Moreira ficou assim sem mais de metade do pequeno rebanho que lhe dava algum rendimento e também alguma Carina Alves distracção. “Na quinta-feira à noite, às 20h00, as ovelhas ainda estavam vivas. Depois, na sexta-feira, por volta das 5h30, quando as ia levar para o pasto, deparei-me com elas mortas”, contou o pastor de Vila Franca, que disse que os animais foram atacados dentro da própria cerca onde costumam estar, sendo que “está tudo vedado, numa altura de cerca de 1,20 metros”. O pastor tem ovelhas há mais de dez anos e vende os cordeiros que vai tendo disponíveis, mas, agora, depois do sucedido, sendo que foi a primeira vez que algo semelhante se passou, afirma não querer investir mais no rebanho. “Ficaram cinco ovelhas, não é nada, mas que se pode fazer?”, questionou, afirmando que não vai comprar mais ovelhas e que vai até tentar vender as que foram poupadas pelo lobo, alegando que e feridas. De resto, já não havia rasto de mais nada, mas é um lobo que aí anda. O meu primo, mesmo aqui em cima, junto a minha casa, tem um rabanho de cabras que sofreu um ataque, há uns dias”, esclareceu, dizendo que em Salsas, há um mês, também se ouviram relatos de um ataque, sendo que o proprietário dos animais atacados “viu o lobo”. Segundo disse, em duas aldeias vizinhas, Quintela de Lampaças, também no concelho de Bragança, e Vinhas, já pertencente a Macedo de Cavaleiros, também já se registaram alguns ataques, que também terão a assinatura de um lobo. As entidades competentes já estiveram no local para avaliar os estragos. Também na semana passada, dois PUB “se o bicho já veio uma vez pode voltar outra”, por isso, “não vale a pena”. O pastor garante que não viu, até hoje, nenhum lobo perto do rebanho nem pela aldeia, mas sabe que por ali anda alguma coisa a rondar. “Eu não vi nada quando cheguei ao pé das minhas ovelhas, só as vi mesmo mortas lobos terão atacado um rebanho em Vinhas, no concelho de Macedo de Cavaleiros. O ataque terá acontecido na quarta-feira de manhã, ou seja, um dia antes deste ataque ao rebanho de Alberto Moreira. Pelas informações que chegaram ao Jornal Nordeste, por e-mail, o pastor, que se encontrava com as ovelhas, por volta das 8h00, viu os animais fugir para um canto da terra, que estava vedada, estando estes a fugir de dois lobos. Foram atacadas dez ovelhas, sendo que três delas morreram. Segundo apurámos, a GNR esteve no local mas, até agora, ainda não conseguimos chegar à fala com o lesado.