Lopes da Silva é a aposta do GDB para voltar a colocar o clube no nacional

Conhece como ninguém os cantos à casa. O Estádio Municipal de Bragança é um local onde Cícero Lopes da Silva já foi feliz como jogador e treinador e regressa agora, 12 anos depois, para assumir o comando técnico dos brigantinos na época 2021/2022.

Na memória ainda está a caminhada fantástica na Taça de Portugal, em 2007, em que os canarinhos chegaram aos quartos-de-final, tendo sido eliminados pelo Belenenses, na altura treinado por Jorge Jesus, com o resultado de 1-2. “É um clube que me é familiar. É preciso gostar do clube, é um clube que precisa de paixão e a minha paixão pelo GDB é enorme. Mesmo quando estive fora torci sempre para que tudo corresse bem”, disse Lopes da Silva na apresentação à comunicação social.

O treinador acredita que é possível voltar a colocar o GDB no nacional, apesar das dificuldades financeiras que condicionam o clube. “Vamos tentar fazer o máximo possível. O Bragança no distrital, independentemente da situação financeira, é sempre um alvo a abater. Mas, nós vamos trabalhar para terminar a época com um sorriso maior do que agora”.

A escolha de Lopes da Silva reuniu o consenso da “maioria da direcção”, segundo o presidente. Paulo Afonso considera que é o técnico ideal para iniciar uma nova fase no clube. “O Lopes da Silva foi jogador e treinador do clube, já está em Bragança há muitos anos e conhece bem o clube”.

Lopes da Silva treinou o Grupo Desportivo de Bragança de 2004 a 2009, seguiu-se o F.C. Morais na época 2009/2010, as camadas jovens do Mãe d´Água em 2012/2013 e o Argozelo nas últimas duas épocas. A equipa técnica conta ainda com Luís Tomé (treinador-adjunto) e José Luís Louçano (treinador guarda-redes).

O GDB vai competir no campeonato distrital de futebol na temporada 2021/2022.

Plantel será renovado

Com a despromoção ao distrital o plantel para a temporada 2021/2022 sofre uma autêntica revolução. “Será um plantel bastante renovado. Muitos jogadores terminaram a ligação ao clube. Entretanto, já começamos a contactar alguns jogadores para a nova época. Queremos um plantel que nos permita voltar a colocar o GDB no nacional”, disse Paulo Afonso, presidente do GDB.

Os guarda-redes Pedro Fernandes e Hugo Pereira; os defesas João Jesus, David Carvalho, Zé Luís e Alisson; os médios Enzo e Rogério; e os avançados Peter, Kika, Danny Pires e Hudson Bello terminaram a ligação ao clube.