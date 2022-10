Louzan Natação/Efapel e CN Leiria vencem fase de apuramento para o Nacional de Natação da 3ª Divisão realizada em Bragança

A cidade de Bragança recebeu a fase de qualificação para o Campeonato Nacional de Natação da 3ª Divisão. 26 clubes, num total de 280 atletas, passaram, no domingo, pelas Piscinas Municipais.

Não é a primeira vez que a capital de distrito recebe provas decisivas e isso deve-se às “boas condições que tem para albergar a competição”, destacou Alexsander Esteves, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

“Uma coisa boa que Bragança tem é o facto de ter uma piscina que pode receber várias disciplinas da natação, desde natação adaptada, que já temos um projecto específico com a câmara e as escolas, a natação artística e o pólo aquático”, acrescentou.

E, por isso, já está garantido a realização do Campeonato Zonal de Infantis, em Março do próximo ano. Há ainda a possibilidade de as Piscinas Municipais de Bragança receberem um estágio da selecção nacional sub-19 feminina de pólo aquático com a congénere da Alemanha.

Trazer a fase de qualificação para Trás-os-Montes, neste caso para Bragança, faz parte da política de descentralização da FPN. “O nosso grupo de trabalho aposta na descentralização. Nada é obrigatório fazer no litoral, até porque no interior oferecem-nos melhores condições. Ser em Bragança, apesar de não ter nenhuma equipa, a piscina de Bragança é a que reúne as melhores condições para esta qualificação”.

Ficaram apurados para disputar a 3ª Divisão os clubes classificados nos seis primeiros lugares, em masculinos, e nos sete primeiros, em femininos.

O Louzan Natação/Efapel venceu em masculinos, com 297 pontos, e ficou à frente do Viver Santarém, Aminata e CN Leiria, Colégio Vasco da Gama e CN Rio Maior.

Em femininos, CN Leiria ficou na primeira posição, com 269 pontos, seguido do Naval de Faro, o Crasto, São João Ver, Aminata, Colégio Vasco Gama e União Coimbra.

A fase de qualificação para o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, que se realiza no dia 2 de Dezembro, em Estarreja, decorreu em simultâneo em Bragança, Ponta Delgada e Funchal.

Foto de FPN