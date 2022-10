Lucas Sakurada e Diana Pereira vencem Bragança Open 2022

O ténis tem vindo a ganhar adeptos na cidade de Bragança e isso deve-se ao trabalho desenvolvido pelo Clube Académico de Bragança na promoção e desenvolvimento da modalidade.

A comprová-lo o Open Bragança 2022 que dinamizou os três campos de ténis da cidades: do CAB, Campelo e São Sebastião, com 38 atletas, o maior número de sempre.

“Este torneio supero todas as expectativas, quer mo quadro masculino quer no feminino. Tivemos 28 atletas em masculinos e 10 em femininos. Foi mais uma prova do Académico de Bragança bem sucedida”, frisou Lília Morais, responsável pela secção de ténis do CAB, que também participou.

A prova contou com participantes de Mogadouro, Bragança, Miranda do Douro, Mirandela e Porto.

No quadro de resultados, Diana Pereira, de Mirandela superou toda a concorrência e somou a vitória no derradeiro jogo. Na segunda posição ficou Lília Morais (CAB).

Em masculino, Lucas Sakurada subiu ao lugar mais alto do pódio. O jogador brasileiro derrotou o mirandelense Jorge Costa na final do torneio.

Sakurada há quatro anos que está em Portugal, em Bragança, concilia o trabalho de investigação no IPB com o doutoramento e a prática de ténis. “Os jogos foram muito competitivos e o nível era elevado. Para o ano cá estarei outra vez”, afirmou.

Campos de ténis do CAB vão ser requalificados

O Bragança Open vai regressar em 2023 e com melhores condições, em termos de infraestruturas para a prática da modalidade. Os dois campos de ténis vão ser requalificados. “O sonho vai tornar-se real em breve e vamos poder dar melhores condições a estes atletas. Já utilizámos campos iluminados cedidos pela Junta, IEFP e o pavilhão de Rebordão quando chove”, avançou Lília Morais.

Na requalificação dos campos de ténis o CAB vai contar com o apoio do Município de Bragança. “Efectivamente, está previsto no Orçamento Municipal deste ano um apoio financeiro ao CAB para requalificação dos dois campos, pois também entendemos que não reúnem as melhores condições para a prática da modalidade”, referiu Miguel Abrunhosa, vereador da autarquia de Bragança.

A verba do município para a requalificação dos campos de ténis ronda os 60 mil euros.