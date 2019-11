Luciano Cordeiro e Roger Lopes homenageados na Festa da Geografia em Mirandela

Na abertura dos dois dias dedicados à temática, foram homenageados, a título póstumo, dois mirandelenses que, nas palavras de quem os quis recordar, muito deram à cidade. Foram lembrados Luciano cordeiro, nascido a 1844, que foi escritor, político, historiador e geógrafo e Roger Lopes, editor e mentor da revista “Ouro Virgem”, ligada ao projecto “Terra Olea”, de onde surgiu a construção do Museu da Oliveira e do Azeite, o primeiro espaço museológico do género a ser criado em Portugal, onde está um auditório com o seu nome. Na homenagem a Roger Lopes, que também havia estado, em tempos, na organização da Festa da Geografia, estiveram a mulher e o filho, Teresa e João Lopes, que consideraram a homenagem “justa” e que “toda a cidade e os mirandelenses o reconhecem”. “É um orgulho para nós como família e penso que também é um orgulho para a terra o nome do meu pai poder estar aqui escrito a letras vermelhas neste auditório”, sublinhou o filho de Roger Lopes. A família, num protocolo assinado com a autarquia, entregou ainda alguns objectos pertencentes ao homenageado, que agora ficarão expostos no museu. Para António Monteiro, que conviveu com Roger Teixeira Lopes, o amigo “está sempre presente em tudo”, mesmo na “actividade normal” da terra. “Tudo tem importância, tudo é interessante e isso foi-nos transmitido muito pela experiência de vida e de conhecimento que o Roger teve”, acrescentou ainda. Quanto às homenagens que abriram o retomar da Festa da Geografia, Júlia Rodrigues, presidente da câmara de Mirandela, frisou que “Mirandela deveria assinalar este recomeço da organização da Festa da Geografia com a homenagem a dois mirandelenses importantes” já que “marcaram” a geografia, sendo que Luciano Cordeiro foi um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa e Roger Lopes responsável por trazer a esta festa vários nomes sonantes na área. O evento, que este ano aconteceu numa versão mais reduzida mas que será para continuar, segundo avançou a presidente da câmara de Mirandela, contou com partilha de conhecimentos, numa sessão realizada na Escola Secundária, sobre as ferramentas dos geoportais do município e um debate sobre fenómenos de geodinâmica externa da terra.