Lucinda Moreiras e Pedro Rodrigues reforçam equipa de atletismo do Macedo

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conta com dois reforços de peso no atletismo, Lucinda Moreiras e Pedro Rodrigues.

Lucinda Moreiras representava o Grupo Desportivo de Bragança e muda-se para a equipa macedense para ajudar o clube a crescer no número de atletas femininos. “A Lucinda é uma aposta nossa para ajudar a captar atletas no feminino. Toda a gente conhece a Lucinda. Foi e continua a ser uma referência distrital de nacional”, avançou João Chumbo, responsável pela secção de atletismo do CAMC.

Quanto a Pedro Rodrigues também é um rosto conhecido do atletismo distrital e junta-se a atletas com quem já fez equipa, nomeadamente no C.A. Mogadouro e na AJAM, como Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho. No masculino destacam-se ainda Nuno Pereira e Ilídio Moreiras na formação verde e amarela.

A secção de atletismo do C.A. Macedo de Cavaleiros surgiu em 2021 e já conta com um título nacional de Corrida de Montanha colectivo, entre outros, e campeões nacionais individuais, caso de Rui Muga. O clube conta com cerca de 60 atletas.

E são do Macedo três dos seis atletas (Rui Muga, Carlos Lopes e José carvalho) que vão representar Portugal no Campeonato Mundial de Corrida de Montanha que se realiza na Tailândia no próximo mês de Novembro, entre os dias 2 e 6.