Lucinda Moreiras e Rui Muga vencem Corrida da Liberdade

O desporto começa a desconfinar e a retoma do atletismo no distrito de Bragança começou este domingo, em Macedo de Cavaleiros, com a II Corrida da Liberdade, organizada pelo município macedense e pontuável para o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança e Campeonato de Portugal de Corrida em Estrada da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual.

Em femininos, Lucinda Moreiras mostrou mais uma vez porque continua a ser uma referência no atletismo. A atleta veterana do Grupo Desportivo de Bragança continua em forma e a somar vitórias, apesar da paragem de cerca de um ano em termos de competições. “Não parei de correr, mas treinar por treinar não é a mesma coisa que treinar para competir. Custou-me um pouco já que foi a primeira prova após a retoma”, disse a atleta.

Moreiras repetiu o feito de 2019 num percurso “um pouco mais difícil e durinho”. “Estou um pouco sem ritmo, a idade também já pesa e fui logo na primeira série só com homens e as vedetas”.

A atleta do GDB considera “muito importante” o regresso das competições. “É importante para a saúde física e mental. O desporto é fundamental para a saúde de toda a gente e já estávamos fartos de estar em casa. Nunca deixei de treinar, mas sempre com todos os cuidados exigidos”.

Além das provas de estrada, Lucinda Moreiras pretende competir, ainda esta temporada, no Campeonato Nacional de Pista de Veteranos e em montanha.

Em femininos, o pódio ficou completo com Delmina Romão (GCB) e Ana Moreira (Mirandela a Correr) no segundo e terceiro lugares, respectivamente.

No sector masculino, Rui Muga cortou a meta na primeira posição. O atleta da Associação de Jovens Activos Mogadourenses saudou o regresso das competições. “Voltar a competir é sempre bom e voltar a Macedo também”, destacou.

Para Rui Muga a retoma só “peca por tardia” e acredita que no regresso regular das competições.

O atleta, natural de Mogadouro, tem como objectivo representar a Selecção Nacional de Corrida de Montanha no Campeonato da Europa, no próximo mês de Julho, e no Mundial, em Novembro, na Tailândia, depois de a edição de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Para Rui Muga segue-se a Taça de Montanha em Vila Real e o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, na primeira semana de Junho.

Na classificação masculina, João Melgo (GCB) na segunda posição e Ilídio Moreiras (GDB) na terceira completaram os lugares cimeiros.

A II Corrida da Liberdade contou com cerca de 70 participantes, número permitido pela Federação Portuguesa de Atletismo para a edição deste ano devido à pandemia, mas foram cerca de 400 os atletas que mostraram vontade em participar.

“Sei que tivemos mais de 400 solicitações para participarem nesta prova. Quer dizer que o futuro desta competição é risonho. Vamos continuar a apoiar o desporto, seja qual for a modalidade. Este ano temos a particularidade de contarmos com atletas da ANDDI (Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual), são atletas paralímpicos, campeões do mundo”, destacou Rui Vilarinho, vereador do desporto da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

A nível colectivo, o Ginásio Clube de Bragança venceu por equipas, seguido do G.D. Bragança no segundo lugar e a Associação Recreativa Alfandeguense no terceiro.