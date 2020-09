Luís Fernandes segundo classificado em Reguengos de Monsaraz

A prova emblemática pontuou para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e contou com 180 pilotos, entre automóveis, motos e quads.

Luís Fernandes alcançou um lugar no pódio, foi segundo classificado, a 13 segundos do primeiro, Luís Engeitado, depois de uma corrida “cheia de azares”, como descreveu o piloto. “O piso era muito duro mas nunca baixámos os braços e lutámos até ao fim”.

O vinhaense, de 26 anos, estreou-se este ano no nacional de quads. O convite chegou através do responsável da equipa Team ArnaldoMartins/ Gallos Group/ Goldspeed.

Nas provas anteriores (Beja, Góis e Vila Velha de Ródão) conseguiu um segundo lugar em cada uma. Resultados que correspondem, para já, às expectativas do piloto. “Nunca queremos só o segundo lugar, queremos sempre o primeiro. Mas, para ser o primeiro ano até está a correr bastante bem apesar de alguns percalços. O todo-o-terreno é um pouco difícil, temos que ter uma boa leitura do terreno e isso só se ganha com o passar dos anos e com a experiência”, disse.

Luís Fernandes é o único piloto do distrito de Bragança em prova no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno em quads.