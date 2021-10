Luís Fernandes vence Baja Portalegre em quads e assume liderança do campeonato

Luís Fernandes (Yamaha) venceu, hoje, a Baja Portalegre, a sétima prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, na categoria de quads. Foi o segundo triunfo consecutivo do piloto vinhaense, depois de ter subido ao lugar mais alto no pódio na Baja Oeste.

Luís Fernandes concluiu a prova com o tempo de 5h19m50,6s, ficando à frente de Luís Engeitado, segundo classificado, e Flávio Gonçalves, terceiro.

“A corrida foi exigente. O percurso tinha bastante água. Ganhei o prólogo e a 2ª etapa. Na terceira etapa tive uma queda e fiquei em 2°lugar a 14 segundos do 1° classificado”, disse ao Nordeste o piloto.

Com este triunfo, Luís Fernandes assume a liderança do campeonato com 105 pontos, mais um que Luís Engeitado, segundo classificado, quando falta apenas uma prova para terminar a competição.

Todas as decisões ficam guardadas para o Raid TT Góis, nos dias 16 e 17 de Novembro.