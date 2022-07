Luís Lisboa é reforço para o Macedo e Adolfo pode estar na calha

Depois de garantidas as contratações do central Edra e do médio Lico, ambos ex-F.C. Vinhais, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros assegurou a contratação de Luís Lisboa.

Segundo apurou o Nordeste, o médio, de 25 anos, já assinou por uma temporada com a equipa que vai ser orientada por José Carlos Afonso.

Luís Lisboa fez formação no G.D. Bragança, Vitória SC e Moreirense. Como sénior estreou-se no GDB onde jogou nas últimas seis temporadas. Na época transacta alinhou em dez jogos e apontou um golo.

Também Adolfo pode seguir o mesmo caminho de Lisboa. O experiente defesa, de 35 anos, não renovou com o Grupo Desportivo de Bragança e interessa ao emblema macedense.

O C.A. Macedo de Cavaleiros foi despromovido ao campeonato distrital e é um dos candidatos a regressar aos nacionais.