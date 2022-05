Luís Magno soma vitória caseira

A competir em casa Luís Magno foi o mais rápido no I Duatlo Cross. O atleta do F.C. Vinhais venceu em juvenis masculinos, após a realização das provas de BTT e corrida.

Os vinhaenses somaram ainda mais dois pódios, Ana Magno foi segunda classificada em iniciados femininos e Ruben Santarém conseguiu a mesma posição em absolutos.

A nível colectivo a vitória foi para Vila Nova de Cerveira para a equipa Pedalarte.

Esta foi a primeira vez que Vinhais recebeu uma prova do Campeonato Douro Norte da Federação de Triatlo de Portugal.

O I Duatlo Cross levou, no sábado, à capital do fumeiro, meia centena de jovens atletas de várias localidades do Norte do país, nas categorias de benjamins, cadetes, iniciados, infantis, juvenis e juniores, masculinos e femininos.

A próxima etapa do Campeonato Douro Norte está marcada para o dia 10 de Junho, em São Mamede de Infesta.

Foto de Município de Vinhais