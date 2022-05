Luís Magno vence segunda prova do Douro Norte Jovem

Luís Magno, atleta da Escola Municipal de Desporto de Vinhais e da secção de triatlo do Futebol Clube Vinhais alcançou, no domingo, a primeira posição em juvenis na segunda prova do Campeonato Douro Norte Jovem, realizada em Vila Nova de Cerveira.

O atleta vinhaense realizou duas provas de corrida, uma de três quilómetros e outra de um quilómetro e meio, e uma prova de BTT de oito quilómetros.

Em representação da Escola Municipal de Desporto de Vinhais competiram ainda Guilherme Gonçalves, quinto classificado em iniciados masculinos, e Ana Magno, também terminou na quinta posição mas em femininos.

A próxima etapa do calendário do Campeonato Douro Norte Jovem realiza-se em Vinhais, no dia 28 de Maio.