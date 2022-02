Luís Moura vence prova de abertura do Open Regional de XCM

Depois de uma paragem de quase dois anos, devido à pandemia da covid-19, o Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança está, finalmente, de regresso.

As primeiras pedaladas do campeonato foram dadas, este domingo, em Alfândega da Fé na primeira de seis provas agendadas para este ano. Estavam, inicialmente, marcadas oito mas foram entretanto adiadas duas provas, a Maratona do Butelo e das Casulas em Bragança, agendada para o dia 27 de Fevereiro, e a Rota da Alheira de Mirandela, que se realizava no dia 6 de Março.

Em Alfândega da Fé marcou presença cerca de uma centena de betetistas de várias localidades transmontanas, com destaque para a presença em massa do CTM Vila Pouca de Aguiar. E é do clube aguiarense o vencedor da maratona, Luís Moura. O dorsal número 919 terminou os 52,1 quilómetros de prova em 02:02:52, chegando isolado à meta.

“O percurso era muito rompe pernas, com muitas subidas e descidas constantes. No final tínhamos uma subida muito inclinada e deu para marcar a diferença. Descolei do grupo da frente logo na primeira subida”, destacou Luís Moura.

Na segunda posição da geral ficou o brigantino Jorge Mariz. O atleta do Velo Clube de Bragança também considerou que o percurso era “um pouco duro”.

O pódio ficou completo com Ovídio Linhas no terceiro lugar. O betetista do Velo Clube destacou o regresso das competições. “Mais importante do que a competição em si é voltarmos às nossas rotinas e voltarmos a viajar pela região. É excelente voltarmos a competir”.

Tiago Gonçalves (ACRD Valbom dos Figos) venceu a meia-maratona em masculinos, concluiu os 28 quilómetros de prova em 01:25:27. No sector feminino, Sílvia Costa (CTM Vila Pouca Aguiar) foi a grande vencedora.

A foi organizada pela Associação de Ciclismo de Bragança em parceria com o Município de Alfândega da Fé.

A segunda etapa está marcada para o próximo dia 27 de Março, o “Tour Terra Flor”, em Vila Flor.