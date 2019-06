Luís Pinto não renova pelo Mirandela e segue para o Felgueiras

É garantido, Luís Pinto não será o treinador do S.C. Mirandela na temporada 2019/2020. O técnico e a direcção alvinegra tinham o acordo para a renovação praticamente selado, mas este acabou por cair por terra.

“A época 2018/19 chegou ao fim e chegou ao fim também a ligação ao SC Mirandela. Quero agradecer principalmente ao presidente, Carlos Correia, pela forma como sempre nos relacionamos desde do primeiro dia até à forma como terminamos esta ligação, curta, mas que a nível pessoal será duradoura com toda a certeza. Obrigado a todas as pessoas de Mirandela pelo carinho que sempre me transmitiram”, escreveu o treinador na sua página no facebook.

Luís Pinto vai assumir o comando técnico do Felgueiras na nova época, depois de ter orientado o S.C. Mirandela ao longo de 14 jornadas, terminando no sexto lugar da série A do Campeonato de Portugal, com 49 pontos.

Quanto ao plantel, o defesa Zé Ricardo está de saída para o Feirense da 2ª Liga e o central Zaidu vai dar o salto para a 1ª Liga para jogar no Santa Clara dos Açores.