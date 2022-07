Macedense defronta Milho D´Oiro na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

O Grupo Desportivo Macedense ficou a conhecer esta quarta-feira o adversário na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia.

Depois de ter ficado isento da primeira ronda, o emblema de Macedo de Cavaleiros, o único da A.F. Bragança ainda em prova, depois da eliminação do Macedo, G.D. Cachão, Vila Flor SC e Escola Arnaldo Pereira, vai defrontar o Milho D´Oiro. Será a segunda vez que o conjunto de Vila Nova de Famalicão tem pela frente uma equipa transmontana, depois de ter jogado e vencido a Escola Arnaldo Pereira por 14-1.

A segunda eliminatória, que já conta com as equipas do Campeonato de Elite, está marcada para o dia 30 de Julho.

Em competição vão estar 32 clubes, num total de 16 jogos, divididos em duas séries, norte (onde está colocado o Macedense) e sul.

Se o Macedense vencer o jogo irá defrontar na terceira eliminatória o vencedor do encontro entre Ilha e Leixões, no dia 15 de Agosto.