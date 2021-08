Macedense defronta Rio Ave no pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão

O Grupo Desportivo Macedense vai iniciar a nova temporada fora de portas frente ao Rio Ave. O pontapé de saída é dado no dia 18 de Setembro.

A prova está dividida em duas séries, A e B, de 12 equipas cada. A formação de Macedo de Cavaleiros integra a série A juntamente com Marítimo, Caxinas, Dínamo Sanjoanense, ADC Bairros, ABC Nelas, Rio Ave, Saavedra Guedes, Arsenal Maia, Póvoa Futsal Clube, AD Fafe e Paços de Ferreira.

Depois da deslocação a Vila do Conde, no que diz respeito às três jornadas iniciais, o Macedense recebe o ABC Nelas na segunda jornada e joga fora com o ADC Bairros na terceira.

A formação treinada por Costinha inicia a pré-época na próxima segunda-feira, dia 16 de Agosto.