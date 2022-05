Macedense desfalcado deu luta a candidato à subida

A formação transmontana ainda esteve em vantagem, Zé João fez o 0-1 numa fase inicial da partida, aos 3 minutos.

Mas, a equipa azul e branca, candidata a subir à Liga Placard conseguiu igualar ainda antes do intervalo, aos 14’, por intermédio de Gonçalo.

Na segunda parte, as duas equipas tiveram oportunidades para marcar mas o cansaço, resultante da longa viagem realizada pelos comandados de Costinha, acabou por afectar os índices físicos do Macedense.

O Belenenses acabaria por dar a volta ao marcador. Tiago Carvalho rubricou o 2-1 aos 20 minutos e Bruno Vicente fixou o resultado em 3-1 aos 29’.

“Acima de tudo foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, até ao limite das nossas capacidades e competências. De referir que saímos às 08h00 de Macedo de Cavaleiros para jogar às 18h00, estivemos na frente do marcador, conseguimos levar a igualdade para o intervalo e na segunda parte poderia ter acontecido mais. Tivemos duas bolas no ferro da baliza do Belenenses, sofremos dois golos que eram evitáveis, mas depois o cansaço físico também se começou a sentir, assim como alguns problemas de ordem física que nos condicionaram um pouco na segunda parte”, disse o treinador do GDM, Costinha, em entrevista à Rádio Onda Livre.

Apesar do resultado, o treinador destacou a atitude da sua equipa, que mesmo condicionada nunca deu o jogo por perdido. “A equipa esteve muito bem, perante um adversário que é candidato a regressar à Liga Placard. Levámos o jogo até ao final na dúvida do resultado, e quando assim é estão de parabéns. Só relembrar que tínhamos sete jogadores de campo disponíveis para este jogo, estávamos bastante condicionados pelas lesões e castigos, e neste contexto todo foi uma atitude fantástica e uma entrega muito boa”.

O Grupo Desportivo Macedense continua no 11º lugar, penúltimo, com 8 pontos e na próxima jornada recebe o segundo classificado, o Ferreira do Zêzere.

Quanto ao Belenenses é terceiro com 39 pontos, a dois do líder a ADCR Caxinas.