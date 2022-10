Macedense e Mirandela BC com jornada de vitórias nos inter-regionais de basquetebol

Em femininos, o Grupo Desportivo Macedense venceu fora o Barca Basket Clube por 46-59 na segunda jornada do Inter-Regional de sub-18 da Associação de Basquetebol de Viana do Castelo. A equipa treinada por Paulo Lopes ocupa a terceira posição e na próxima jornada defronta a ADCE Diogo Cão de Vila Real.

Em sub-14 femininos, o Mirandela Basquete Clube não precisou de jogar para somar uma vitória. Às mirandelenses foi atribuído um triunfo por 20-0 por falta de comparência do BC Limiense. A equipa da cidade do Tua e segunda classificada, com quatro pontos, e no dia 22 de Outubro recebe o CTM Vila Pouca de Aguiar.

Em masculinos, o BC Limiense também não compareceu ao jogo com o Mirandela Basquete Clube em sub-18, o que significa um triunfo por 20-0 para os transmontanos que lideram a classificação do Inter-Regional da Associação de Basquetebol de Vila Real.

E sub-14 masculinos, os mirandelenses somaram um triunfo na casa do CTM Vila Pouca de Aguiar por 22-36. Na próxima jornada há confronto entre vizinhos, o Mirandela Basquete Clube recebe os Estrelas Brigantinas.