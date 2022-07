Macedense eliminado da Taça de Portugal de Futebol de Praia

O Grupo Desportivo Macedense perdeu, esta tarde, nos penáltis com o Milho d´Oiro na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia. Com um calor abrasador, o emblema transmontano apresentou-se em Buarcos, na Figueira da Foz, apenas com seis jogadores, sendo que dois são guarda-redes.

Apesar dos condicionalismos para o jogo, o Macedense conseguiu dar sempre resposta às investidas da formação adversária. Willian, que bisou, Pauleta e Daniel marcaram os golos dos transmontanos.

O jogo só ficou resolvido nos penáltis (8-7) com a equipa de Vila Nova de Famalicão a mostrar mais pontaria, depois do 4-4 registado no final do tempo regulamentar e prolongamento.

“Foi complicado éramos apenas seis jogadores e depois estava muito calor. É verdade que há três anos que competimos em futebol de praia, mas no ano passado era uma equipa este ano é outra completamente diferente. Ainda assim batemo-nos bem. No prolongamento não conseguimos concretizar as oportunidades criadas e perdemos nos penáltis. No entanto, deixámos tudo em campo e deixamos uma boa imagem”, disse ao Nordeste o capitão, Paxa.

O Macedense tinha ficado isento da primeira eliminatória, seguindo directamente para esta segunda fase da Taça de Portugal de Futebol de Praia.

Quanto ao Milho D´Oiro venceu (14-1) a Escola Arnaldo Pereira na primeira ronda da competição e segue para a terceira eliminatória onde, a 15 de Agosto, defronta o Leixões, que venceu o GD Ilha por 2-11.