Macedense entra a vencer na Taça Nacional de Futsal feminino

Vanesa, que bisou, Jeanie, Catarina e Carolina apontaram os golos da formação de Macedo de Cavaleiros.

O GDM entra, assim, de forma positiva na competição, depois de ter feito a dobradinha, sagrou-se campeão e venceu a taça distrital.

O próximo jogo do Macedense está marcado para o dia 2 de Abril, em casa, com a Casa do Povo de Freixo.