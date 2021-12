Macedense faz horas extra mas segue na Taça de Portugal de Futsal

O Grupo Desportivo Macedense garantiu, este sábado, a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, após o triunfo por 6-3 frente ao Juventude Gaia.

A vitória foi conseguida no prolongamento, depois do 3-3 verificado no marcador no final dos 40 minutos regulamentares.

Os comandados de Costinha atravessam uma boa fase e partiram para o encontro moralizados pela classificação (4º lugar) conseguida na fase regular do campeonato, que lhes deu acesso à fase de subida à Liga Placard.

Foi uma vitória alcançada sem grandes brilhantismos que começou a ser construída aos 10 minutos através de Ricardo Simão. No mesmo minuto Pauleta assinou o 2-0.

A reacção dos visitantes não tardou, Bruno Campos reduziu para 2-1 aos 11’. Já perto do intervalo, o Macedense desperdiçou duas boas oportunidades para marcar, primeiro por Carlos Pires e depois Patrick Erick rematou à barra na tentativa de fazer um chapéu ao guarda-redes, Pedro Faustino.

Na segunda metade, a formação visitante conseguiu restabelecer a igualdade com um golo de Pedro Alves aos 30 minutos e Patrick Eric passou da ameaça à concretização, aos 32’, para devolver a vantagem ao GDM.

Mas o Juventude Gaia voltou a entrar na eliminatória aos 38’ com um golo de Pedro Alves, após a marcação de um livre, que empatou o encontro e bisou.

No prolongamento, o Macedo foi competente e mostrou uma grande capacidade de concentração. A equipa de Costinha soube anular a estratégia do quinto elemento lançada pelo Juventude Gaia. Ricardo Simão apontou o quarto dos locais, o segundo da conta pessoal, Miguel Castro rubricou o 5-3 aos 49’ e no mesmo minuto Paxa marcou de baliza a baliza e fixou o resultado em 6-3.

A equipa treinada por Costinha cumpre assim mais um objectivo, apesar de o treinador reconhecer que esta não foi a melhor prestação dos seus jogadores. “Hoje não foi o nosso melhor jogo. Os jogadores estão a atravessar uma descompressão da tensão que foi a primeira fase do campeonato. Hoje, tiveram direito a descomprimir, mas já chega. Agora, estamos prontos para começar a preparar o próximo jogo”.

O técnico do Macedense quer chegar o mais longe possível na Taça de Portugal de Futsal, uma prova emblemática. “Estar na Taça de Portugal de Futsal e ir o mais longe possível é um orgulho. É uma competição muito bonita e se no ano passado estávamos bem encaminhados e foi suspensa, este ano queremos ir longe e fazer um bom percurso, digno da ambição que colocamos em tudo que fazemos”.

O Macedense vira agora as atenções para o campeonato, onde vai jogar a fase de acesso à Liga Placard. Na primeira jornada, marcada para o próximo sábado, o GDM recebe o Caxinas.

Ainda na segunda eliminatória da taça, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama perdeu, 13-3, com o Reguilas Tires e está afastado da competição.