Macedense fica isento da 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Já estão definidas as partidas da 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal. O sorteio realizou-se ontem na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No que diz respeito às equipas da A.F. Bragança, o Grupo Desportivo Macedense ficou isento da primeira ronda. Foi um sorteio favorável na opinião de Costinha, técnico do emblema de Macedo de Cavaleiros. “São boas notícias até porque até ao Natal vamos estar concentrados no campeonato e dá para trabalhar outros processos”, disse.

Quanto aos restantes clubes do distrito em prova integram todos a série A. O CSP Vila Flor joga fora com o Gondarém, também do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. “É uma equipa que também está na segunda divisão e uma deslocação muito longa. Para além dos resultados, não conhecemos nada da equipa, mas vamos com intenção de passar a eliminatória2, afirmou Emílio Almendra, técnico da equipa vilaflorense.

O Clube Académico de Mogadouro também joga fora com o Cabeçudense e o Vimioso, finalista vencido da taça distrital na temporada passada, recebe o Arsenal Maia.

Quanto às restantes equipas transmontanas, da A.F. Vila Real, o Carrazedo Montenegro defronta o Póvoa Futsal, os Amigos de Cerva jogam fora de portas com o Freixieiro, os Amigos Abeira Douro recebem o Saavedra Guedes e destaque para o dérbi transmontano entre Valpaços e Salto.

A 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal está marcada para o dia 21 de Novembro.