Macedense garante contratação de Flávio Luiz e a renovação de Patrick Erick

Depois de apresentada a equipa técnica, liderada por Costinha, para a temporada 2020/2021, o Grupo Desportivo Macedense centra agora as atenções na formação do plantel que vai competir no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Flávio Luiz é o primeiro reforço. O jogador, de 23 anos, vem do Brasil, do Rio de Janeiro, e conta com passagens por diversos clubes, como o Vasco da Gama em 2011/2013, Botafogo entre 2013 e 2016, onde foi campeão carioca.

Em 2018 jogou na Roménia, no Info Timisoara, e venceu a Supertaça e disputou a UEFA Champions League de Futsal.

No capítulo das renovações, Patrick Erick prolongou o vínculo ao Macedense por mais uma temporada.

O jogador brasileiro, de 22 anos, sofreu uma lesão no joelho na época anterior que o afastou da competição.

Patrick Erick chegou a Portugal em 2017 para jogar no Clube Académico de Mogadouro, onde jogou duas épocas. Seguiu-se o Pinheirense e o Macedense em 2018/2019.

Foto de Grupo Desportivo Macedense