Macedense inicia 2019 a vencer

O Grupo Desportivo de Macedense não facilitou em casa do lanterna vermelha do campeonato. A equipa de Macedo de Cavaleiros conseguiu um triunfo categórico, 2-4, com o Gualtar e iniciou o novo ano de forma positiva e na terceira posição.

Os transmontanos adiantaram-se no marcador aos 16’ por intermédio de Nuno Fonseca e na segunda metade Nuno Pereira igualou (1-1) aos 25’.

A resposta do GDM não tardou. Carlos Pires bisou e colocou o Macedense em vantagem (26’, 30’).

Miguel Moreira ainda fez o 2-3 mas o guarda-redes do Macedense teve uma tarde feliz. Luís Sequeira mostrou serviço na baliza mas também veia goleadora. O guardião fez o 2-4 aos 38 minutos e fixou o resultado.

“Foi um jogo em que fomos superiores mas acusámos alguma ansiedade no capítulo da finalização, o que nos intranquilizou por momentos. Fomos a equipa que mereceu a vitória, mesmo nos remates fizemos tantos que acabei por perder a conta nas estatísticas”, disse António Aires no final do encontro.

O Macedense é agora terceiro classificado com 21 pontos e no próximo sábado, dia 13, joga em casa com o Carrazedo de Montenegro, dérbi transmontano da jornada 13.