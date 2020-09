Macedense inicia pré-época com a manutenção nos horizontes

O Macedense já trabalha. A equipa treinada por Costinha prepara-se para a nova temporada no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Uma prova que foi reestruturada. Vai contar com 88 equipas no total e a fase regular será jogada só a uma volta. E a pensar nas dificuldades que o Macedense poderá ter, o plantel foi reforçado com jogadores experientes e que acrescentam qualidade ao grupo. Para Costinha “não há margem para errar”.

“O grupo sai reforçado com alguma experiência até porque o contexto deste ano é especial e temos que estar muito bem preparados. Optamos por reduzir à quantidade de jogadores e ter um grupo mais experiente e que nos permita lutar pelo nosso objectivo que é a manutenção. Em 88 equipas ficam 24 na segunda divisão. É um objectivo muito difícil mas que queremos alcançar”, disse o técnico do GDM.

Para a nova temporada o Macecense conta com seis caras novas, com destaque para o brasileiro Rômulo. O jogador é bastante experiente e jogou na LNF (1ª divisão brasileira de futsal). Trata-se de contratações que “dão garantias para uma manutenção tranquila”.

Além de Rômulo, são reforços para a nova temporada Freddy Martínez, Daniel Sá, Pedro Ferreira, Flávio Luiz e Marcos. Da temporada passada transitaram Luís Gomes, Filipe Neto, Patrick Erick, Carlos Pires, Zé João, Patrick Simão, Tiago Pires, Rafael e Ricardo Simão.

Rômulo e Flávio falharam o início dos trabalhos. Os dois jogadores realizaram um terceiro teste à Covid-19, depois dos dois feitos no Brasil, que deram negativo.

Tratou-se de uma medida de precaução para evitar situações verificadas em outras equipas de atletas estrangeiros que apesar de terem testado negativo, antes de viajarem para Portugal, acabaram por testar positivo já em território português.