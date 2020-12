Macedense joga em Santarém na 2ª eliminatória da Taça de Portugal de futsal

Da A.F. Bragança resta apenas uma equipa em competição, o Grupo Desportivo Macedense que tinha ficado isento da primeira fase. A equipa de Macedo de Cavaleiros vai jogar fora, em Santarém, frente ao Andebol São Vicentense, emblema da 2ª Divisão série F.

Os comandados de Costinha têm pela frente uma longa viagem, que para o técnico não favorece a sua equipa. “Para já não temos informações sobre o adversário. O grande problema do sorteio foi a grande viagem que temos de fazer”, disse.

Em termos de campeonato o Macedense, tal como as restantes equipas do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, realizou o último jogo no dia 14 de Novembro e só voltará a competir a 19 de Dezembro. Isto significa uma paragem longa, de mais de um mês, devido às restrições impostas pelo novo estado de emergência para travar a propagação da Covid-19.

A preparação da equipa é pensada dia a dia. “Este ano tem sido um planeamento muito estranho, é planear e repensar tudo a cada momento. Se ganharmos, fez bem, se não fez mal”, lamentou o treinador.

Quanto à 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal está agendada para o dia 3 de Janeiro de 2021.